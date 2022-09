Trump considera uma “vítima” o jovem responsável pelos homicídios de Kenosha

Donald Trump saiu em defesa de Kyle Rittenhouse, o jovem de 17 anos detido por ter disparado mortalmente contra dois manifestantes e ter deixado uma terceira pessoa ferida, durante os protestos anti-racistas em memória de Jacob Blake, ocorridos na passada semana em Kenosha (Wisconsin). Trump retrata o adolescente como uma “vítima”, levado a agir em legítima defesa, que “provavelmente teria sido morto” se não tivesse aberto fogo.

Durante uma conferência de imprensa esta segunda-feira, o presidente norte-americano considera tratar-se de uma “situação interessante”. O autor dos disparos, defende Trump, “estava a tentar fugir dos manifestantes, quando caiu e eles o atacaram com muita violência”, acrescentando que o adolescente “estava em apuros” e “provavelmente teria sido morto”.

A Casa Branca tinha evitado comentar o tema, alegando não haver informações conclusivas sobre o caso, mas Donald Trump não hesitou em apontar o dedo aos manifestantes anti-racistas, assim como aos Democratas, por não condenarem os tumultos, apesar do candidato presidencial Joe Biden ter condenado publicamente os distúrbios.

Sabe-se que o atacante é um antigo cadete das forças policiais, com ligações ao movimento “Blue Lives Matter” e assume-se publicamente como um apoiante do Presidente norte-americano, tendo participado num dos seus congressos em janeiro.

Rittenhouse, capturado no estado do Illinois, foi filmado a abrir fogo com uma espingarda semiautomática, o que levou às mortes de Anthony Huber, de 26 anos, e de um outro homem, de 36.

Donald Trump tem prevista uma deslocação a Kenosha esta terça-feira, apesar de as autoridades locais temerem que a visita presidencial possa aumentar a tensão e faça escalar os protestos. Trump disse também que não tenciona visitar a família de Jacob Blake.