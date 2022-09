Rússia-Bielorrússia. Navalny pode ter sido atacado por “substitutos” do Kremlin

A suspeita de envenenamento de Alexei Navalny, o principal líder da oposição na Rússia e um ativista anticorrupção que adoeceu durante uma viagem na Sibéria, no dia 20 de agosto, é mais uma acha para a onda de protestos vindos do Extremo Oriente russo, perto da China até à Bielorrússia, que faz fronteira com a Rússia e a UE.

Navalny encontrava-se ainda em coma em Berlim, no hospital Charité que declarou que “os resultados clínicos sugerem que foi envenenado por uma substância” denominada inibidores da colinesterase, que afetam o sistema nervoso, quando o Presidente Vladimir Putin apareceu na televisão estatal, na quinta-feira à tarde, para uma rara entrevista sobre a atualidade.