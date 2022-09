Alexei Navalny e o risco de se instalar na Rússia “uma forma ‘legítima’ de terror político”

O Kremlin não entende a pressa do Ocidente em investigar as circunstâncias que conduziram o advogado Alexei Navalny a um estado considerado grave. O opositor russo encontra-se numa unidade de cuidados intensivos do hospital universitário Charité, em Berlim, embora a sua vida não esteja, de momento, em risco. “Tem de haver um motivo para uma investigação. Até agora, tudo o que temos é um doente em coma”, afirmou esta terça-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

