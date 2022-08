A procuradora durona pronta para ser presidente: Kamala Harris, a eleita de Biden para vice

Kamala Harris é a escolha do candidato democrata Joe Biden para a vice-presidência dos Estados Unidos, uma decisão prevista e preparada ao pormenor. Um conjunto de pesos pesados do partido esperam-na na sede de campanha, muitos deles oriundos da antiga equipa do ex-chefe de Estado americano Barack Obama, uma espécie de guarda pretoriana que a auxiliará na assimilação rápida dos dossiês.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler