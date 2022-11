Gibraltar. Medo do ‘Brexit’ na fronteira sul da UE

Sem contar com os famosos macacos que fazem parte indissolúvel do Rochedo e a quem ninguém perguntou, apenas 187 habitantes de Gibraltar apoiaram a partilha de soberania entre o Reino Unido e Espanha. O último referendo sobre o assunto foi em 2002 e 99% dos 33 mil habitantes preferiram permanecer qual espinho britânico cravado no pé de uma Espanha já esquecida dos anseios de reconquista do estratégico enclave, que perdeu a 4 de agosto de 1704.

Pouco importa que 96% dos gibraltinos tenham votado contra o ‘Brexit’ em 2016, posição também das autoridades locais. As águas em redor do istmo agitaram-se e o pânico de saída abrupta da União Europeia está tão disseminado quanto os símios acima referidos.

