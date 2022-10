Comissão "assume erros", mas não lamenta gravação da mensagem de apoio de Von der Leyen a partido croata

A Comissão Europeia assume que o vídeo que Ursula Von der Leyen gravou para apoiar o partido croata de centro-direita HDZ, nas eleições deste domingo, foi gravado no estúdio da instituição. Um porta-voz do executivo comunitário reconhece que foi um "erro" utilizar o edifício do Berlaymont como imagem de fundo da gravação e que na versão final do vídeo a alemã não deveria ter sido identificada como Presidente, uma vez que falava a título pessoal.

