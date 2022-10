Reddit proíbe “The_Donald”, a maior comunidade de apoio ao Presidente dos EUA, devido a discurso de ódio

A rede social Reddit proibiu esta segunda-feira a maior comunidade de apoio ao Presidente dos EUA, Donald Trump, naquela plataforma como parte de uma revisão das suas políticas contra o discurso de ódio. A comunidade, chamada “The_Donald”, é composta por mais de 790 mil utilizadores que publicam vídeos virais, mensagens e outros conteúdos de apoio a Trump.

O diretor executivo da empresa, Steve Huffman, disse numa chamada com jornalistas que o “Reddit é um espaço de comunidade e pertença, não para atacar pessoas. ‘The_Donald’ tem violado este princípio”, acrescentou, citado pelo jornal “The New York Times”.

O responsável revelou que tentou chamar à razão os moderadores daquela comunidade, que a alimentam voluntariamente, mas em vão. A proibição foi a derradeira tentativa para conter o discurso de ódio, disse Huffman. “Demos-lhes muitas oportunidades. A mensagem é clara: eles não tencionam trabalhar connosco”, justificou.

Novas regras para os utilizadores

O Reddit, fundado em 2005, tem mais de 430 milhões de utilizadores regulares. A plataforma anunciou a introdução de oito regras a cumprir para utilizar o site, incluindo a proibição de assédio direcionado, da revelação da identidade de outros utilizadores, da publicação de conteúdo sexual relacionado com menores ou do tráfico de substâncias ilícitas ou outras transações ilegais.

A tomada de posição do Reddit segue-se à ação de outras redes sociais. O Twitter começou no mês passado a sinalizar alguns tweets de Trump por imprecisão ou glorificação da violência. Também o Snapchat anunciou recentemente que iria deixar de promover a conta de Trump, declarando que os seus comentários públicos fora do site podem incitar à violência.

Em contraste, o Facebook, a maior rede social do mundo, já veio dizer que se recusa a ser um árbitro do conteúdo publicado. A empresa afirmou que permitirá a manutenção do discurso de todos os líderes políticos na plataforma, mesmo quando este for falso ou problemático, porque tem valor noticioso e gera interesse do público.

O Reddit sublinhou que a rede continuará a ser um espaço livre para a discussão política civilizada, desde que os seus utilizadores respeitem as regras. “Há espaço no Reddit para conservadores, há espaço no Reddit para liberais. Há um espaço no Reddit para Donald Trump”, assegurou a empresa.