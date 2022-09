Na Áustria, “a islamofobia tornou-se uma forma dominante de racismo”. Governo diz-se “totalmente empenhado” na luta contra a xenofobia

A Comissão do Conselho da Europa contra o Racismo e a Intolerância (ECRI, no acrónimo em inglês) alertou esta terça-feira para “o elevado nível de islamofobia” na Áustria, que se reflete num “discurso público cada vez mais xenófobo”. Num relatório que analisou a situação no país até dezembro do ano passado, aquela instituição escreve que a xenofobia visa “sobretudo muçulmanos e refugiados”, relativamente a quem os políticos adotam “posições hostis e de clivagem”.

