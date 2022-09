EUA. Agente acusado de matar Floyd suspeito de mais abusos; em Mineápolis, a polícia não trata todos por igual

Derek Chauvin, o agente de Mineápolis que foi filmado a pressionar com a perna o pescoço de George Floyd, durante oito minutos e sempre com a mão no bolso - levando à morte do afro-americano de 46 anos - esteve já envolvido num tiroteio que matou um civil e recebeu 17 queixas em quase duas décadas em que trabalhou no departamento da polícia.





