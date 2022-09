“O racismo não está a piorar. Está a ser filmado”: os sufocados

Barack Obama (ex-Presidente dos Estados Unidos)

O ex-Presidente norte-americano conversou com amigos sobre o que aconteceu com George Floyd. E se um amigo de 12 anos compôs, a propósito deste caso, uma canção que se tornou viral, um outro, que Obama descreve apenas como “um empresário afro-americano de meia idade”, explica como um joelho no pescoço é mais do que isso. “É uma metáfora sobre a forma como o sistema arrogantemente pressiona os negros ignorando os gritos de ajuda.” E é já com as suas palavras que Obama escreve que “isto não é normal”, “não pode ser normal”. “Se queremos que os nossos filhos cresçam numa nação que vive com os melhores valores, temos de fazer melhor.”

Marques Brownlee, youtuber e podcaster de tecnologia

É bem mais comum ouvi-lo ou vê-lo falar sobre tecnologia do que sobre qualquer outro assunto. Não costuma recorrer as hashtags tipo #BlackLiveMatters mas “chega a um certo ponto em que as hashtags e os tweets são necessários porque ver o que se passa à nossa volta e não fazer nada é o pior sentimento do mundo.”

Will Smith, ator

A frase não é de agora - tem quatro anos, foi dita durante uma entrevista ao comediante e apresentador Stephen Colbert: “O racismo não está a piorar. Está a ser filmado”. A frase foi recuperada e tem sido partilha milhares de vezes, aqui damos-lhe o exemplo da página “Comunidade Cultura e Arte”.

Colin Kaepernick, jogador de futebol-americano

Ele é o homem que decidiu ficar sentado durante cerca de um minuto enquanto o hino norte-americano tocava antes de um jogo dos San Francisco 49ers, equipa que representava. Na altura, quando muitos o acusaram de falta de respeito, explicou assim o que tinha feito: “As pessoas estão a morrer em vão porque este país não lhes dá o que prometeu”. Isto aconteceu em 2016. Na época seguinte, Kaepernick não encontrou equipa que o quisesse e largou o desporto. Entretanto, criou uma organização social que luta pela igualdade das pessoas negras. No Twitter, foi como ativista que reagiu ao que aconteceu a George Floyd.

Beyoncé

Esta não é a primeira vez que Beyoncé se pronuncia sobre casos em que a violência policial. Também não é uma estreia a comentar temas como “Black Live Matters” ou as desigualdades de tratamento entre negros e brancos - sobretudo no que toca às mulheres. Desta vez a homenagem foi feita no seu site: quem acedesse durante esta quinta-feira encontraria uma fotografia de George Floyd a preto e branco apenas com o nome e a mensagem “Rest in Power”.