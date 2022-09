EUA. Polícia que asfixiou George Floyd foi detido e está acusado de homícidio

Foi detido o polícia que asfixiou George Floyd, anunciou esta sexta-feira o Departamento de Segurança Pública do Minnesota numa breve conferência de imprensa. Pouco depois,a procuradoria de Hennepin confirmou a detenção e anunciou que lhe é imputado o crime de homicídio.

“Nunca fizemos uma acusação com este espaço temporal e apenas podemos acusar alguém quando existem provas admissíveis suficientes para avançar sem uma dúvida razoável. A acusação foi feita o mais rapidamente que nos foi possível”, disse aos jornalistas Mike Freeman, procurador de Hennepin, citado pela CNN. “É de longe a acusação mais rápida contra um polícia que alguma vez fizemos.” Derek Chauvin está acusado dos crimes de homicídio em terceiro grau e homicídio involuntário.

Poucos minutos antes do 12h (18h em Portugal continental) desta sexta-feira, Derek Chauvin foi levado por agentes do departamento criminal daquele estado norte-americano, depois de ter sido identificado como o polícia que surge nas imagens com o joelho apoiado no pescoço de George Floyd enquanto este grita “não consigo respirar”.

As notícias da detenção surgem num momento em que as ruas da cidade de Minneapolis - onde Floyd foi detido e asfixiado, acabando por morrer pouco depois - se enchem de protestantes que pedem Justiça por George Floyd.

Já esta sexta-feira, o Governador do Minnesota apelou à calma dos manifestantes para que a “justiça possa ser reposta”. Na noite desta quinta-feira, além de confrontos entre polícia e manifestantes - e que resultou até na detenção de uma equipa de reportagem da CNN -, o caos instalou-se na cidade de Minneapolis, com lojas e carros incendiados, vidros partidos, portas arrombadas. Uma esquadra da polícia foi incendiada. O caos levou a que Donald Trump enviasse a Guarda Nacional dos EUA para o local.

George Floyd morreu esta semana depois de Derek Chauvin lhe ter pressionado o pescoço com o joelho durante vários minutos. “Não consigo respirar” foram das últimas palavras que Floyd disse. Repetidamente. Quer Chauvin como os restantes agentes que estavam no local naquele momento foram despedidos, embora permaneçam com uma licença administrativa remunerada.