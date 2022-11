Meio acordo para dívida europeia, mas países ainda podem pagar. Será bazuca? As soluções do Conselho Europeu

Para o primeiro-ministro, o Conselho Europeu desta tarde foi dos mais fáceis dos últimos tempos, com discordâncias, mas com mais "vontade política". Depende de como se olha para o copo, se meio cheio ou meio vazio. António Costa olha para o arsenal europeu que se está a montar e tem esperança que de fisga passe a pressão de ar e por fim, lá para o verão, se transforme numa bazuca. "Já sabemos que não é uma fisga, resta saber se é uma pressão de ar ou uma bazuca", disse no final da reunião do Conselho Europeu que durou cerca de quatro horas e meia, das mais rápidas dos últimos meses.

