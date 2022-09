Mais uma desistência na corrida à nomeação democrata para a presidência dos EUA: Klobuchar desiste para apoiar Biden

A senadora do Minnesota Amy Klobuchar decidiu desistir em favor de Joe Biden, que foi vice de Obama. A decisão surge depois de ter ficado em sexto nas primárias democratas na Carolina do Sul - desde 1992, com a exceção de John Kerry em 2004, que o vencedor na Carolina do Sul acaba por conquistar a nomeação democrata. E esse vencedor foi Joe Biden.

Klobuchar tinha sido terceira nas primárias do New Hampshire, facto que empolgou a campanha da senadora, mas depois obteve um desapontante sexto no Nevada, onde Bernie Sanders venceu.

Fontes da campanha de Amy Klobuchar avançaram à CNN que a senadora voou para Dallas para se juntar a Joe Biden, facto que será da maior importância para o ex-vice de Obama porque vem aí a Super Terça-Feira - trata-se da etapa que contempla um terço dos delegados que vão nomear o candidato na Convenção Nacional de julho, varrendo o país de costa a costa. Da Virgínia à Califórnia, do Texas ao Tennessee, o eleitorado desta Super Terça-Feira será bem mais diverso que o do Iowa ou do New Hampshire (estados com mais de 90% de população branca), que iniciaram o processo a 3 e 10 de fevereiro, respetivamente.

A decisão de Klobuchar surge um dia depois de Pete Buttigieg ter anunciado a sua desistência na corrida à nomeação democrata. Buttigieg venceu o caucus do Iowa, um dos mais míticos no longo e difícil caminho para a nomeação. Tratou-se de uma vitória apertada sobre Bernie Sanders e foi efusivamente festejada pelos apoiantes de Buttigieg e naturalmente pelo próprio candidato.

A decisão de abandonar a corrida deve-se ao dececionante resultado na Carolina do Sul nestas primárias democratas. Joe Biden venceu no sábado e a vitória é tão importante e simbólica para quem triunfou como a derrota é tão significativa para quem perdeu neste estado - porque, precisamente como já aqui referimos, só por uma vez é que o vencedor na Carolina do Sul não conseguiu a nomeação democrata.