Uma 'Super Terça-Feira' feita à medida de Biden e Sanders

Quem vem de fora, normalmente, acha curiosa a forma prática como os americanos lidam com a logística de umas eleições. Igrejas, pastelarias, celeiros, casas particulares, os locais de voto variam de acordo com as necessidades. “O que importa é que se participe", diz-nos Ruth Farragher, uma voluntária do Partido Democrata, que amanhã ajudará a supervisionar as primárias no Massachusetts, um dos 14 estados (incluindo Texas e Califórnia) a ir a votos na Super Terça-Feira.

Esta etapa decisiva oferecerá um terço dos delegados que nomearão o candidato na Convenção Nacional de julho, varrendo o país de costa a costa. Da Virgínia à Califórnia, do Texas ao Tennessee, o eleitorado será bem mais diverso do que o do Iowa ou do New Hampshire (estados com mais de 90% de população branca), que iniciaram o processo a 3 e 10 de fevereiro, respetivamente.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.