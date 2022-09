Surpresa: Pete Buttigieg desiste da nomeação democrata à presidência dos EUA

Tem 38 anos, combateu no Afeganistão e é homossexual: a juventude, o facto de ser veterano e a decisão de assumir publicamente a sua orientação sexual, um exemplo elogiado, fizeram de Pete Buttigieg um dos mais mediáticos candidatos à nomeação democrata - até o próprio apelido, de difícil enunciação, contribuía para o carisma. Mas agora está fora da corrida.

Buttigieg venceu o caucus do Iowa, um dos mais míticos no longo e difícil caminho para a nomeação. Tratou-se de uma vitória apertada sobre Bernie Sanders e foi efusivamente festejada pelos apoiantes de Buttigieg e naturalmente pelo próprio candidato.

A decisão de abandonar a corrida deve-se ao dececionante resultado na Carolina do Sul nestas primárias democratas. Joe Biden venceu este sábado e a vitória é tão importante e simbólica para quem triunfou como a derrota é tão significativa para quem perdeu neste estado - desde 1992, com a exceção de John Kerry em 2004, que o vencedor na Carolina do Sul acaba por conquistar a nomeação democrata.