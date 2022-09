Coronavírus. Autoridades norte-americanas confirmam primeira morte no país

As autoridades médicas norte-americanas confirmam a primeira morte por coronavírus no país. A pessoa que morreu é do estado de Washington, no noroeste do país, e não tinha viajado ou estado em contacto com pessoas doentes, confirma a Associated Press (AP).

Os Estados Unidos juntam-se assim ao conjunto de países com vítimas mortais causadas pelo covid-19.

Ainda de acordo com a AP, as autoridades de saúde dos estados da Califórnia, Oregon e Washington estão preocupadas com a propagação do novo coronavírus pelas comunidades da costa Oeste, depois de se confirmar que três pacientes foram infetados por meios desconhecidos. Os pacientes - uma mulher idosa do norte da Califórnia com problemas crónicos de saúde, uma estudante do ensino médio em Everett, Washington e uma funcionária de uma escola da região de Portland, Oregon - não tinham viajado recentemente para o exterior ou tido contacto próximo com algum viajante ou pessoa infetada, de acordo com as autoridades.

Os casos anteriores nos EUA incluem três pessoas que foram evacuadas da cidade de Wuhan, centro da China, epicentro do surto; 14 pessoas que regressaram da China ou seus cônjuges; e 42 passageiros americanos no navio Diamond Princess, que foram levados para as bases militares dos EUA na Califórnia e no Texas para quarentena.

Convencidos de que o número de casos crescerá, mas determinados a impedi-los, as agências de saúde estão a intensificar os esforços para identificar os pacientes.