Morrer de frio em Idlib para fugir às bombas de Assad e Putin

É “a pior história de horror do século XXI”. Assim mesmo classificou Mark Lowcock, vice-secretário das Nações Unidas para os assuntos humanitários, a imensa tragédia humana que se vive no noroeste da Síria. “A crise chegou a níveis horríficos. Estimamos que cerca de 900 mil pessoas estejam deslocadas desde o dia 1 de dezembro, na sua grande maioria crianças e mulheres. Estão traumatizadas, são forçadas a dormir ao relento sob temperaturas negativas, porque os campos estão cheios. As mães queimam plástico para aquecer os seus filhos. Bebés e crianças morrem devido ao frio”, lê-se num comunicado da ONU.

Esta é a trágica consequência dos violentos combates e bombardeamentos na província de Idlib, onde uma ofensiva das tropas do Presidente sírio, Bashar al-Assad, sempre apoiadas pela aviação russa, já causaram mais de 300 mortos civis.

