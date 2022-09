Presidiários em quarentena no Reino Unido por suspeita de coronavírus. Um deles foi transferido da Tailândia

Dois homens estão em quarentena no estabelecimento prisional de Bullingdon, em Bicester, a cerca de 100 quilómetros a norte de Londres depois de um deles ter desmaiado na cela por dificuldades em respirar. Há suspeitas de que estejam infectados com o coronavírus - que esta terça-feira foi nomeado pela Organização Mundial de Saúde como COVID-19. Um deles foi recentemente transferido de uma prisão tailandesa, avança a britânica Sky News.

Ambos os homens fizeram análises mas até ao momento ainda não se sabe quais os resultados. Neste momento, estão isolados dentro de celas numa área da prisão cujo acesso está restringido por motivos de segurança.

Um dos presidiários em causa chegou ao Reino Unido recentemente, após um processo de transferência de uma prisão da Tailândia, onde há 32 pessoas infetadas com o vírus.

De acordo com a informação disponibilizada pelo site da Justiça britânica, o estabelecimento prisional de Bullingdon tem capacidade para 1114 presidiários e recebe quem está ainda detido preventivamente, quem já está a cumprir pena e jovens entre os 18 e 21 anos que também foram condenados.

Apesar das suspeitas, a prisão continua em funcionamento.

A epidemia provocada pelo coronavírus detetado em Wuhan causou já 1.018 mortos, dos quais 1.016 na China continental, onde se contabilizam mais de 42 mil infetados, segundo o balanço divulgado esta terça-feira.

Na Europa contam-se desde segunda-feira 43 infetados, com quatro novos casos detetados no Reino Unido, onde a propagação do vírus foi declarada uma “ameaça séria e iminente para a saúde pública”.