Destituição. Republicanos sem votos para bloquear novas testemunhas no julgamento de Trump

O líder do Partido Republicano no Senado disse esta terça-feira aos senadores que ainda não garantiu os votos para travar novas testemunhas no julgamento sobre a destituição de Donald Trump, avança a agência Associated Press (AP). O senador Mitch McConnell fez a revelação em privado, numa reunião, explicou uma fonte republicana à AP.

A decisão de chamar novas testemunhas está à distância de 51 votos a favor, algo que poderá ser preocupante com as fichas que vão caindo do lado republicano.

A AP lembra que, com uma maioria de 53 lugares, os republicanos só se podem dar ao luxo de perder o voto de três membros do partido. O objetivo é o de evitar que novas testemunhas eventualmente contribuam para o impeachment.