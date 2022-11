EUA. Joe Biden lidera corrida à nomeação democrata mas mostra dificuldades em descolar

O antigo vice-Presidente Joe Biden continua a liderar entre os candidatos à nomeação democrata para as eleições presidenciais de 3 de novembro nos EUA. No entanto, Biden mostra dificuldades em descolar dos restantes, alguns dos quais reforçam o apoio que têm na corrida à Casa Branca contra o atual Presidente, Donald Trump.

Segundo uma sondagem para a agência Reuters, divulgada esta quinta-feira, 24% dos democratas e independentes registados apoiam Biden, enquanto 20% manifestam o seu apoio ao senador do Vermont Bernie Sanders e 12% dizem que irão votar na senadora do Massachusetts Elizabeth Warren.

O antigo presidente da Câmara de Nova Iorque Michael Bloomberg, que só se lançou oficialmente na contenda democrata no final de novembro e não tem participado nos debates, consegue a preferência de 10%.

Pete Buttigieg, ex-mayor de South Bend, no estado do Indiana, reúne 7% das intenções de voto e a senadora do Minnesota Amy Klobuchar não vai além dos 3%.

Entre os eleitores sondados, apenas 43% afirmam estar seguros das suas escolhas.

Biden melhor contra Trump, Sanders melhor na saúde e ambiente

Biden é visto como o melhor candidato para unir o Partido Democrata e derrotar Trump, mas Sanders é considerado o melhor a tratar de questões como a saúde e o meio ambiente.

Após mais um debate com os seis candidatos à nomeação democrata que sobram (excetuando Bloomberg), realizado na semana passada, as atenções viram-se agora para as primárias. A 3 de fevereiro, os eleitores do estado do Iowa dão o tiro de partida, seguindo-se New Hampshire na semana seguinte.

As primárias deverão acontecer com o julgamento de ‘impeachment’ de Trump ainda em curso. O Presidente, que concorre a um segundo mandato, é acusado de abuso de poder e obstrução à ação do Congresso. O calendário apertado significa que os três candidatos que são senadores – Sanders, Warren e Klobuchar – estarão presos em Washington e fora da campanha.

Além dos candidatos referidos e do ‘outsider’ Bloomberg, o filantropo Tom Steyer ainda se mantém na corrida, estando já qualificado para o oitavo debate, que decorre em New Hampshire a 7 de fevereiro.