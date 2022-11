Novo vídeo mostra dois mísseis iranianos a atingir avião ucraniano

O jornal norte-americano “New York Times” voltou a divulgar um vídeo do momento da queda de um avião da companhia aérea Ukraine International Airlines, no passado dia 8 de janeiro. Desta vez, as imagens mostram que foram disparados não um mas dois mísseis na direção da aeronave.

As imagens divulgadas pelo jornal têm origem nas câmaras de segurança da base militar a partir da qual os mísseis foram lançados, a cerca de 13 quilómetros do local onde o avião caiu. Segundo o jornal, o novo vídeo ajuda a explicar por que motivo o sinal de rádio deixou de funcionar segundos antes de o avião ser atingido. O primeiro míssil não foi suficiente para fazer cair a aeronave, que continuou a tentar voar e chegar ao aeroporto. Ficou, porém, em chamas, até que foi alvejada uma segunda vez.

Tal como no primeiro vídeo, o jornal diz ter verificado as imagens, que estão a ser disponibilizadas também no YouTube por um utilizador iraniano. O avião caiu dois minutos após ter descolado de Teerão, capital do Irão, com destino a Kiev, capital da Ucrânia. Foram inicialmente avançadas várias possíveis explicações para o acidente, mas entretanto, e depois das imagens do NYT, o Irão reconheceu ter atingido o avião ucraniano mas por engano.

O avião, com destino a Kiev, na Ucrânia, caiu logo após a descolagem da capital do Irão, matando as 176 pessoas que seguiam a bordo.