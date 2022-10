Novo ataque aéreo em Bagdade contra milícias iraquianas

De Bagdade chega a informação de uma novo ataque aéreo contra as Forças de Mobilização Popular do Iraque. Segundo noticia a Reuters, que cita uma fonte do exército iraquiano, seis pessoas morreram e três ficaram feridas com gravidade.

A mesma fonte relata que dois dos três veículos em que seguiam membros da milícia iraquiana foram encontrados queimados esta sexta-feira. No local foram encontrados seis corpos carbonizados.

Ataque terá acontecido pela 1h12, hora local, perto do acampamento Taji, a norte de Bagdade.