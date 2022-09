Russo que estava a ser julgado por homicídio tenta escapar da sala de audiências pelo teto

Um russo que estava a ser julgado por homicídio tentou escapar pelo teto da sala de audiências e esteve próximo de conseguir. Só a pronta intervenção de três guardas e de um 'taser' evitou esse fim.

Leonid Greyser, de 18 anos, matou a irmã mais velha à facada. Quando foi encontrado na cena do crime, no apartamento que os dois partilhavam, ele estava nu a rezar e disse que tinha obedecido a ordens de Satã. O cadáver da irmã tinha "imagens rituais" visíveis desenhadas com o sangue dela, que Greyser também aplicou na sua própria cabeça.

No apartamento havia drogas sintéticas que aparentemente tiveram um papel no homicídio. Mais tarde, Greyser confessou formalmente o crime às autoridades. Dessa vez não se referiu a Satã, dizendo simplesmente: "Foi necessário. Fiz o que tinha de fazer".

No tribunal distrital de Shcherbinsky (Moscovo), a sua inesperada tentativa de fuga gerou considerável tumulto. Greyser ainda conseguiu esgueirar-se pelo telhado do 'aquário' onde se encontrava (o aquário é a caixa transparente onde muitos réus ficam durante o julgamento - uma prática criticada há bastante tempo por defensores dos direitos humanos no país).

As imagens do seu corpo preso no teto enquanto os guardas lhe batiam e lhe puxavam as calças, que acabaram por lhe ser tiradas, proporcionaram uma cena invulgar. Não mais invulgar, porém, do que o seu crime, em relação ao qual ele se negou a exprimir remorso, embora diga que tinha relações perfeitas com a irmã.