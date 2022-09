Ex-agente dos serviços secretos britânicos teve relação “pessoal” com Ivanka Trump

O ex-agente dos serviços secretos britânicos (MI6) Christopher Steele teve uma relação “pessoal” com Ivanka Trump, filha do Presidente dos EUA. A revelação foi feita esta segunda-feira pela ABC News após a divulgação de um relatório do inspetor-geral do Departamento de Justiça norte-americano, Michael Horowitz.

Segundo o documento, que não se refere a Ivanka pelo nome, Steele ofereceu à filha de Trump um “tartã de família da Escócia”.

A revisão de Horowitz à investigação do FBI sobre a campanha eleitoral de Trump em 2016 e as suas ligações à Rússia inclui novos detalhes das interações do antigo agente com a família do atual Presidente. Steele visitou Ivanka na Trump Tower e manteve uma relação “amigável” com ela durante “alguns anos”, refere.

A ABC revela também que a filha do Presidente chegou a discutir o que a empresa do antigo espião britânico, a Orbis Business Intelligence, poderia fazer pelos negócios da família Trump.

Trump classificou Steele como “espião fracassado”

As conclusões de Horowitz foram enviadas àquela empresa antes da divulgação pública do relatório, o que levou Steele a emitir uma declaração, através dos seus advogados, rebatendo algumas das principais alegações do inspetor-geral.

Trump atacou o antigo agente do MI6 várias vezes no Twitter, descrevendo-o como um “espião fracassado” e um dossiê que elaborara como “falso”. De acordo com o dossiê de Steele, o Presidente russo, Vladimir Putin, lançou uma campanha em várias frentes para promover Trump com vista às eleições de há três anos.

O procurador especial Robert Mueller, que liderou a investigação à alegada ingerência de Moscovo na campanha eleitoral, confirmou ter havido uma interferência “abrangente e sistemática” mas ilibou Trump de envolvimento numa conspiração criminosa.