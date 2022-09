Filho de Trump lança um livro contra a esquerda e é vaiado pela extrema-direita

Donald Trump Jr., filho mais velho do atual Presidente norte-americano, é conhecido pela agressividade com que ataca os adversários políticos do seu pai, e a esquerda em geral. Mas desta vez a principal oposição não veio daí.

Num evento de lançamento de um livro agora publicado em que fala de como "a esquerda prospera com o ódio e nos quer silenciar" - assim diz o subtítulo - Don Jr. teve de enfrentar a agressividade de pessoas de extrema-direita que não lhe perdoaram o facto de ele se recusar a responder a perguntas.

O evento teve lugar neste domingo na Universidade da California em Los Angeles. É um bastião da esquerda, e era desta que o filho do Presidente esperava confrontação. Mas foram os próprios apoiantes do presidente que, percebendo que Don Jr. não ia mesmo dialogar com eles, irromperam em vaias e em cânticos de "Q and A!" (Pergunta e Resposta).

A razão inicial dada por Don Jr. foi falta de tempo. Depois ele explicou que não queria fornecer 'soundbytes' que a esquerda pudesse vir a usar. Mas os elementos mais estridentes da audiência, alguns dos quais pertenciam a grupos por vezes identificados como neonazis, não se deixaram convencer. Afinal, já há algum tempo que sugerem que Trump, o Presidente, ou não é um verdadeiro conservador ou se deixou manipular por um aparelho do Estado que não o deixa fazer muitas das coisas que prometeu.

O livro de Donald Trump Jr. intitula-se "Triggered" ("Espoletado") e fala dos Trump como uma família que está a ser vitimizada pela esquerda e que tem perdido muitos milhões de dólares desde que o pai foi eleito Presidente. Essa versão é desmentida por informações que têm surgido sobre os negócios e os lucros realizados por várias propriedades da família - incluindo um hotel de luxo próximo da Casa Branca - desde que o atual Presidente foi eleito.