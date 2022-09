Catalunha. Independentistas cortam autoestrada em La Jonquera, na fronteira com França

A autoestrada AP-7, que liga Espanha e França, está cortada nos dois sentidos em La Jonquera, Girona, por manifestantes, conta o “El País”. Esta ação está associada ao movimento independentista Tsunami Democràtic, que admite bloquear aqueles acessos durante três dias.

O Serviço Catalão de Trânsito confirmou no Twitter, pelas 8h10, o corte da AP-7 nos dois sentidos. A multidão foi crescendo após o Tsunami Democràtic promover aquela intervenção e situa-se maioritariamente no sentido França-Espanha; do outro lado foram colocadas barricadas com material de obra, conta aquele diário espanhol.

Os manifestantes exibem cartazes com mensagens inscritas como “Todos a La Jonquera” e “Espanha, senta e conversa”

A polícia está no local.