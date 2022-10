EUA. Elizabeth Warren ultrapassa Joe Biden pela primeira vez numa sondagem nacional

A senadora do Massachusetts Elizabeth Warren ultrapassou o ex-vice-Presidente Joe Biden pela primeira vez numa sondagem nacional divulgada esta quarta-feira.

Warren obteve 27% das intenções de voto entre democratas e eleitores que tendem a votar no Partido Democrata, Biden 25% e o senador do Vermont Bernie Sanders 16%, segundo um estudo de opinião realizado pela Universidade de Quinnipiac.

Tendo em conta a margem de erro, Warren está tecnicamente empatada com Biden mas esta sondagem representa um grande impulso para a senadora na disputa pela nomeação democrata para as eleições do próximo ano.

O presidente da Câmara de South Bend, no estado do Indiana, Pete Buttigieg, não foi além dos 7%, a senadora da Califórnia Kamala Harris ficou-se pelos 3% e a intenção de voto no senador de New Jersey Cory Booker foi de 0%, ainda de acordo com a sondagem da Quinnipiac.

Warren cresce 8% e Biden cai 7% face a agosto

A divulgação da sondagem acontece depois de Warren ter anunciado que gastará pelo menos 10 milhões de dólares (mais de 9 milhões de euros) em publicidade nos estados do Iowa, New Hampshire, Nevada e Carolina do Sul, os primeiros quatro estados a votar nas primárias democratas.

O apoio nacional à senadora do Massachusetts aumentou consideravelmente face à sondagem de agosto da Quinnipiac, na qual Biden tinha 32% e Warren 19%.

Em estudos de opinião divulgados nos últimos dias, Warren também ultrapassou Biden no Iowa, com 22% contra 20%, e no New Hampshire, com 27% contra 25%.