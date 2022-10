Greta Thunberg entre elogios e acusações: exemplo para uma geração ou marioneta da esquerda internacional?

Greta Thunberg chegou às notícias pela luta pessoal travada em nome do planeta. O seu exemplo alastrou-se, o nome atravessou fronteiras e a adolescente ascendeu a outros palcos – alguns dos mais importantes do mundo - para, aos 16 anos, chegar à Cimeira da Ação Climática da Organização das Nações Unidas (ONU) e desafiar as autoridades políticas: “Como é que se atrevem?”.

Mas a aparente consensualidade da causa que defende não chegou para a manter a salvo de críticas, nem a curta idade a fez escapar a um clima de suspeição. Entre os que a elogiam pela coragem e a tomam como exemplo de uma luta que a todos deve pertencer, inspiração para a geração que representa, outra ala surgiu, para lhe apontar um dedo acusador, garantindo que ela própria e a sua luta estão a ser manipuladas.

As acusações começaram mais veladas, mas subiram de tom depois de a jovem sueca ter escolhido viajar de barco desde a Suécia, onde vive, até aos Estados Unidos, precisamente para partipar na Cimeira da ONU em Nova Iorque. Das questões levantadas sobre quem financiou a viagem o foco alargou-se ao entorno de Greta Thunberg.

Num artigo publicado no “The Gateway Pundit”, o escritor norte-americano Jim Hoft garante que a jovem ativista está a ser manipulada pelo movimento da esquerda internacional: “Ela fala por eles. Ela é a voz deles. Ela ataca o mundo ocidental, mas é reservada quanto a condenar a China ou a Índia, os dois maiores poluidores do mundo”.

Outras notícias chamaram a atenção para o facto de ao lado de Greta aparecer regularmente a sua treinadora, a alemã Luisa Neubauer, conhecida ativista ambiental, membro da Alliance 90/The Greens (Aliança 90 /Os Verdes) e da Green Youth (Juventude Verde), além de estar ligada à ONG do bilionário Gerorge Soros, a ONE Foundation – que também recebe financiamentos de Bono Vox e Bill e Melinda Gates.

O ativismo da jovem sueca definitivamente está a deixar muita gente incomodada. Na segunda-feira, por exemplo, Michael Knowles, podcaster do Daily Wire e comentador político conservador norte-americano, falava na “Fox News” sobre ambiente e as dietas sem carne, quando o seu discurso fez uma viragem inesperada, para alertar para a “histeria do movimento climático”.

“Não é sobre a ciência”, afirmou. “Se o fosse seria liderado por cientistas e não por políticos e por uma rapariga sueca com doenças mentais, que está a ser usada pelos pais e pela esquerda internacional”, acrescentou.

O comentário foi de imediato condenado por outro comentarista presente, Christopher Hanh, político e ativista do Partido Democrata: “Como se atreve? Um homem adulto a atacar uma jovem. Devia ter vergonha”.