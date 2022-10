Corbyn admite que Reino Unido pode ganhar com saída da União Europeia

O líder do Labour, partido trabalhista britânico, Jeremy Corbyn, admite que, em certas circunstâncias, o Reino Unido pode ter vantagem em sair da União Europeia, de acordo com o jornal "Guardian", que entrevistou Corbyn durante um congresso do seu partido em Brighton.

Questionado sobre se o Reino Unido ficará melhor dentro ou fora da União Europeia, no longo prazo, Corbyn respondeu da seguinte forma: "Depende do acordo que conseguirmos com a União Europeia".

Na sua entrevista ao "Guardian", o líder do Labour sublinhou que embora reconheça que a maioria dos apoiantes do partido tenha defendido a permanência do Reino Unido na União Europeia "uma minoria significativa votou o contrário".

"O que tenho tentado fazer é reconhecer o resultado do referendo e respeitá-lo. Foi o que dissemos no nosso manifesto de 2017, que é a razão de termos votado antes para invocar o artigo 50 [artigo do Tratado de Lisboa que enquadra a possibilidade da saída de um Estado-membro da União]. De forma consistente propusemos o que penso ser uma opção credível, que são os cinco pilares, da união aduaneira, da relação comercial, da proteção dos direitos do consumidor, dos trabalhadores e do ambiente, e, claro, o processo de paz", afirmou Corbyn.

No entanto, Corbyn também admitiu que se os congressistas do Labour votarem pela permanência na União Europeia não irá pôr em causa essa opção.