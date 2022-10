Ataque certeiro volta a agitar o Golfo

O país que mais armamento compra em todo o mundo — e que é, em simultâneo, aquele que mais petróleo exporta — revelou-se incapaz de defender as suas infraestruturas petrolíferas de um ataque complexo e sofisticado, quando 18 drones e sete mísseis de cruzeiro atingiram a mais importante refinaria da Arábia Saudita, em Abqaiq, e um campo petrolífero, em Khurais (leste do país).

O grave episódio ocorreu no passado sábado e reduziu para metade a produção de crude no país, fez disparar o preço do petróleo e expôs as fragilidades do mais poderoso exército árabe, pelo menos no papel.

