Clima. Confrontos interrompem marcha em Paris, mas a ação recomeça

Em Paris, a marcha pelo clima foi interrompida pouco depois de começar, pelas 14h, junto ao jardim de Luxemburgo, mas a ação recomeçou pelas 15h15. A imprensa francesa fala de centenas de homens mascarados, confrontos e gás lacrimogéneo logo no início da manifestação, a 500 metros do ponto de partida, mas a ação recomeçou pelas 15h15 com os manifestantes a gritarem palavras de ordem como "polui, consome e fecha a tua boca. É isso que ensinamos aos jovens".

"Justiça social. Justiça climática" é outros dos slogans da marcha.

Os jornalistas do Le Monde referem "uma atmosfera agradável" no início da marcha, pelas 14h locais (13h em Portugal), mas aos manifestantes que defendem a causa ambiental juntou-se um protesto não autorizado de coletes amarelos e a polícia foi rapidamente forçada a intervir, obrigando a marcha a parar. Há notícia de incidentes e destruição de contentores de lixo e montras de alguns estabelecimentos comerciais Numa agência bancária que foi vandalizada lê-se "nenhum banco é popular".

Jean-François Julliard, diretor executivo do Greenpeace França, citado por este jornal, relata atos da violência no início da marcha, salientando que os ambientalistas não foram os responsáveis pelos confrontos e lamenta que as autoridades não tenham deixem os manifestantes abandonarem o local, mesmo quando estavam acompanhados de crianças.

"Somos tratados como criminosos", diz outro ambientalista ao Le Figaro.

Ainda antes da marcha ter recomeçado, a Greenpeace tinha apelado aos manifestantes para abandonarem o cortejo. "Não corram riscos e abandonem a marcha. Não estão reunidas as condições para uma ação não violenta", diz a organização ambientalista no Twitter . "Denunciamos o envio de gás lacrimogéneo contra os manifestantes e as suas famílias", acrescenta.

A organização da marcha, entre o Jardim de Luxemburgo e o parque de Bercy esperava uma forte mobilização da população, apesar do desfile de ontem, no âmbito da jornada global de mobilização em defesa do clima, com ações em 150 países, ter juntado apenas cerca de 10 mil pessoas. em Paris.

Para hoje, as autoridades montaram um forte dispositivo de segurança em Paris, com mais de 7.500 polícias nas ruas.

Segunda-feira, em Nova Iorque, decorre a Cimeira da Ação Climática convocada pelo secretário-geral da ONU.