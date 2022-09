E vão cinco este ano... Liberais Democratas britânicos ganham mais uma deputada

A deputada britânica Luciana Berger, antiga trabalhista que esteve na Câmara dos Comuns como independente até esta quinta-feira, aderiu aos Liberais Democratas. Licenciada em Gestão com mestrado em Política, é a quinta pessoa a juntar-se à bancada liberal este ano e a segunda a fazê-lo vinda do Partido Trabalhista, depois do seu colega Chuka Ummuna.

“Vivemos um momento de crise nacional. Os Liberais Democratas têm uma vontade inequívoca de parar o Brexit e comprometem-se a garantir o futuro do Reino Unido como sociedade tolerante, aberta e inclusiva”, explicou Berger num comunicado. Adere àquele que é o quarto maior partido da Câmara dos Comuns (doravante, com 16 assentos) para “propor uma alternativa vital e positiva a [Boris] Johnson e [Jeremy] Corbyn”.

Na rede social Twitter, a parlamentar considerou os Liberais Democratas “o partido mais forte para parar o Brexit, lutar pela igualdade e por um país mais justo”.

Aos 28 anos, no Parlamento desde 2010 pelo círculo de Liverpool Wavertree, a deputada foi militante do Partido Trabalhista desde a juventude. Sobrinha-neta de um antigo membro do Governo de Ramsay MacDonald, no início do século XX, é de origem judaica. A sua saída do partido, este ano, deveu-se ao que considera ser o antissemitismo disseminado entre trabalhistas e tolerado pela direção de Corbyn.

Durante a liderança de Ed Miliband (2010-2015) foi porta-voz do partido para as Alterações Climáticas e, depois, para a Saúde Pública. Já com Corbyn calhou-lhe a pasta da Saúde Mental.

O acidentado partido Change UK

Reeleita para Westminster em 2015 e 2017, em fevereiro último saiu do partido com sete camaradas e uniu-se a três deputadas que abandonaram o Partido Conservador. Fundaram o Grupo Independente, centrista e pró-UE, que queria mudar a política britânica. Formalizado como partido pouco depois como Change UK, teve um percurso acidentado, com o abandono de seis dos 11 deputados iniciais (incluindo Berger) e um resultado fraco (3,4%, nenhum eleito) nas europeias de maio último.

Ao sair do Change UK, Berger constituiu um grupo informal com outros quatro dissidentes do jovem partido, autodesignados Os Independentes. Ingressa hoje na sua quarta bancada parlamentar, a dos Liberais Democratas, liderados por Jo Swinson. Esta deu as boas-vindas a Berger declarando-se “orgulhosa e encantada” pela sua opção.

Os LibDems, como são conhecidos, elegeram 11 deputados nas últimas legislativas, em 2011. Entretanto receberam Ummuna, Berger e dois conservadores (Sarah Wollaston, que também passou pelo Change UK, e Philip Lee, que trocou de partido terça-feira, atravessando a Câmara dos Comuns durante um discurso do primeiro-ministro Boris Johnson).

A 1 de agosto Jane Dodds venceu uma eleição intercalar em Brecon e Radnorshire (País de Gales), para substituir um conservador que fora destituído por petição popular após fraude. Estreou-se como deputada no recente debate da lei que trava o Brexit sem acordo.