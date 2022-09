Presidenciais 2020. Biden, Sanders e Warren empatados: “A corrida democrata tornou-se volátil”

Faltam 434 dias para os norte-americanos decidirem quem querem na Casa Branca e a representá-los em reuniões importantes como a do G7, que terminou na segunda-feira, em Biarritz, França. Donald Trump, o Presidente dos Estados Unidos, será, se nada de muito estranho acontecer, o concorrente dos republicanos. A corrida está mais interessante do lado dos democratas.

De acordo com uma sondagem da Monmouth University, aqui citada pelo “Politico”, Bernie Sanders e Elizabeth Warren estão com 20% das intenções de voto, enquanto Joe Biden tem 19%, o que resulta num empate técnico. Entre outras conclusões, a sondagem sugere que os eleitores liberais começam a olhar para outras opções menos mainstream, enquanto os moderados inclinam-se precisamente para os nomes mais reconhecidos.

Esta atualização dos valores representa sortes diferentes para Sanders e Warren, senadores de Vermont e Massachusetts, e para o ex-vice de Barack Obama, Biden. Enquanto Sanders saltou de 14% para 20% e Warren de 15% para 20%, Joe Biden, até aqui o favorito, caiu de 32% para 19%.

“A grande conclusão desta sondagem é que a corrida democrata tornou-se volátil”, disse ao “Politico” Patrick Murray, diretor do Instituto de Sondagem daquela universidade. “Os eleitores liberais estão a começar a procurar um candidato com quem se possam identificar. Os moderados, que têm estado menos atentos, parecem expressar dúvidas quanto a Biden. Mas eles estão a virar-se mais para um dos candidatos de esquerda mais reconhecidos do que para um candidato menos conhecido e com quem se identificam mais politicamente.”

A seguir aos três favoritos, a uma distância considerável, estão Kamala Harris (8%), Cory Booker (4%) e Pete Buttigieg (4%). Entre os líderes e o pelotão, estão ainda os indecisos: 10%.

Esta sondagem é a primeira, a nível nacional, que coloca Joe Biden fora da liderança à vaga democrata para 3 novembro de 2020.

Este trabalho da Monmouth University foi desenvolvido entre 16 e 20 de agosto. Foram ouvidos apenas 298 votantes registados que se identificam como democratas ou com inclinação democrata. A margem de erro é 5,7% aproximadamente.