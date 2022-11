Trump diz que não voltará a lidar com embaixador britânico nos EUA e retira-lhe convite para jantar

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta segunda-feira que a Casa Branca não voltará a lidar com o embaixador britânico nos EUA, Kim Darroch, depois da divulgação não autorizada de uma série de mensagens em que o diplomata descreve Trump como “inapto”, “inseguro” e “incompetente”.

“Tenho sido muito crítico relativamente à forma como o Reino Unido e a primeira-ministra Theresa May conduziram o Brexit. Que confusão ela e os seus representantes criaram. Eu disse-lhe como devia ser feito mas ela decidiu seguir outra direção. Não conheço o embaixador mas ele não é apreciado ou tido em boa conta nos EUA”, escreveu Trump no Twitter.

“Não voltaremos a lidar com ele. A boa notícia para o maravilhoso Reino Unido é que em breve terá um novo primeiro-ministro. Embora eu tenha gostado da magnífica visita de Estado no mês passado, foi com a Rainha que fiquei mais impressionado!”, acrescentou.

Embaixador desconvidado de jantar com Trump e emir do Qatar

Apesar de Trump declarar que não conhece o embaixador, o Presidente encontrou-se com Darroch várias vezes, incluindo durante a visita ao Reino Unido, nota a CNN.

Horas depois dos tweets de Trump, um alto funcionário da Administração e uma outra fonte disseram à estação americana que o embaixador foi desconvidado de um jantar com o Presidente e o emir do Qatar esta segunda-feira.

Numa primeira reação após a divulgação das mensagens diplomáticas pela edição dominical do jornal “Daily Mail”, Trump disse que Darroch “não serve bem o Reino Unido”. “Tivemos pequenos problemas com alguns países. Não somos grandes fãs desse homem. E posso dizer coisas sobre ele mas não me vou incomodar”, referiu no domingo. Após a sua eleição em 2016, Trump afirmou que o grande defensor do Brexit Nigel Farage seria um excelente embaixador britânico nos Estados Unidos.

Descrevendo Trump como muito fragilizado por lutas internas e sem condições para melhorar o seu desempenho, o diplomata escreveu num dos documentos revelados que não acreditava verdadeiramente que “esta Administração se torne substancialmente mais normal, menos disfuncional, menos imprevisível, menos dividida, menos diplomaticamente inapta”.

“A carreira de Trump poderá acabar em desgraça”

Em telegramas secretos e notas informativas, cuja autenticidade foi confirmada à CNN por uma fonte do Executivo britânico, Darroch advertia o Governo do Reino Unido que “a carreira de Trump poderá acabar em desgraça” e caraterizava os conflitos na Casa Branca como “lutas com facas”.

O embaixador referiu-se ainda à visita de Trump ao Reino Unido, em junho, dizendo que o Presidente norte-americano ficou “deslumbrado” com a pompa britânica das reuniões com a rainha Isabel II, mas avisou que Trump não mudará nenhuma das suas prioridades. “Esta ainda é a terra da ‘América Primeiro’”, sublinhou.

A totalidade dos documentos cobre o período de 2017 até ao presente.

Divulgação terá sido politicamente motivada, diz CNN

As mensagens, cuja autenticidade o Ministério britânico dos Negócios Estrangeiros não contestou, considerando a sua divulgação um “comportamento pernicioso”, são conhecidas numa altura em que o próprio ministro, Jeremy Hunt, disputa o lugar de Theresa May à frente do Partido Conservador e do país com Boris Johnson. O ex-mayor de Londres e antigo chefe da diplomacia é visto como alguém que conseguirá um relacionamento muito mais próximo com Trump do que Hunt.

A estação americana considera, por isso, que a divulgação das mensagens levará a especulações de que terá sido um ato politicamente motivado por alguém em Londres com a intenção de libertar espaço em Washington para um embaixador abertamente pró-Brexit.

May discorda de embaixador mas mantém “plena confiança”

O porta-voz de May sublinhou na segunda-feira que a primeira-ministra tem “plena confiança” em Darroch, acrescentando que fazer uma “avaliação não envernizada” é o trabalho de um embaixador. No entanto, o porta-voz fez questão de sublinhar que May não concorda com Darroch e que a divulgação das mensagens é “inaceitável e lamentável”.

Em sintonia com a primeira-ministra, Hunt disse que, apesar de não partilhar das opiniões do embaixador, é “muito importante” que os diplomatas britânicos em todo o mundo possam “continuar a fazer as suas avaliações honestas”. O ministro sublinhou ainda que haverá uma investigação à divulgação das mensagens para se “chegar ao fundo” do incidente e que haverá “consequências muito sérias” para a pessoa responsável.