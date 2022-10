EUA. São Francisco proíbe a venda de cigarros eletrónicos

A cidade de São Francisco, no estado norte-americano da Califórnia, vai proibir a venda de cigarros eletrónicos já no início do próximo ano. Em causa estão os receios face aos efeitos desta alternativa face ao tabaco tradicional.

A decisão foi tomada na terça-feira após o Conselho de Supervisores ter votado de forma unânime a favor da medida que será promulgada pelo mayor da cidade, London Breed, nos próximos 10 dias.

De acordo com os especialistas, não está ainda provado que os cigarros eletrónicos são menos prejudiciais para a saúde, não se podendo antever também os seus efeitos a longo prazo. Além disso, consideram que não existem estudos robustos que indiquem que este tipo de cigarros possa ser mais eficaz na cessação.

A indústria e alguns especialistas defendem que este produto constitui uma alternativa potencialmente menos nocivas face ao tabaco tradicional, mas não foi divulgada ainda uma avaliação consensual.

O Centro dos Produtos de Tabaco para a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) definiu até 2021 como o prazo para as empresas do sector avaliarem os seus cigarros eletrónicos.