Amazónia: A primeira região do mundo onde os padres católicos poderão casar-se

O Vaticano introduziu o matrimónio dos sacerdotes num documento oficial. Esta pequena grande revolução só afetará a região da Amazónia, se for aprovada no sínodo — uma espécie de concílio local — de outubro próximo.

O documento de 58 páginas do Vaticano foi elaborado pelos bispos do Amazonas e subscrito pelo Papa Francisco; afirma que “o celibato é um dom da Igreja”, mas que “as comunidades (do Amazonas) têm dificuldades em celebrar a eucaristia, pelo que há que mudar os critérios de seleção e a preparação dos ministros autorizados a celebrá-la”.

Quando falamos desta região, referimo-nos a um território de 7,5 milhões de quilómetros quadrados, quase metade da América do Sul, abrangendo nove países.

