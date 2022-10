Senado do México aprova novo acordo comercial com EUA e Canadá

O Senado do México ratificou esta quarta-feira o novo acordo comercial entre o país, Estados Unidos e Canadá (designado por T-MEC), que substituiu o Acordo Norte-Americano de Comércio Livre (NAFTA), que entrou em vigor em 1994.

No segundo dia da sessão especial, os senadores mexicanos aprovaram a ratificação do novo acordo, com 114 votos a favor, quatro contra e três abstenções, fazendo do México o primeiro dos três Estados a aprovar.

A renegociação do NAFTA começou em agosto de 2017, a pedido do Presidente dos EUA, Donald Trump, que o classificou como o pior acordo comercial da história do país.

As partes assinaram o novo acordo no dia 30 de novembro, o último dia do mandato do agora ex-Presidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), que, para entrar em vigor, deve ser ratificado pelos poderes legislativos dos três países.

De acordo com o documento hoje aprovado no México, um dos principais objetivos do T-MEC é "manter o comércio livre para todos os produtos originários da região, de modo a que as exportações mexicanas continuem a usufruir de acesso preferencial e continuem isentas de tarifas nos mercados" dos Estados Unidos e Canadá.

O acordo comercial estabelece um mecanismo de revisão e extensão e tem uma vigência de 16 anos, renováveis por iguais períodos.