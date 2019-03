Cinco meses na campanha de Trump, quatro anos na prisão. Paul Manafort foi condenado por crimes financeiros

Paul Manafort, antigo diretor de campanha do Presidente dos EUA, Donald Trump, foi condenado esta quinta-feira a menos de quatro anos de prisão por crimes financeiros descobertos durante a investigação do procurador especial Robert Mueller. A pena de 47 meses fica bastante abaixo das diretrizes federais citadas pela acusação, que pedia entre 19 anos e meio e 24 anos de prisão.

O juiz distrital T.S. Ellis ordenou ainda que Manafort pagasse uma multa de 50 mil dólares (44.600 euros) e restituísse 24 milhões de dólares (21,4 milhões de euros).

Manafort foi transportado para a sala de audiências em Alexandria, no estado norte-americano da Virgínia, numa cadeira de rodas por sofrer de gota. O veterano consultor político republicano pediu misericórdia mas não expressou remorsos pelas suas ações.

Um casaco de pele de avestruz de 13 mil euros

Os procuradores acusaram-no de esconder do Governo dos EUA milhões de dólares que ganhou enquanto consultor do antigo Executivo pró-russo da Ucrânia. Após a expulsão do Presidente ucraniano Viktor Yanukovych, Manafort mentiu aos bancos para garantir empréstimos e manter um estilo de vida opulento, com casas luxuosas, roupas de designers e até mesmo um casaco de pele de avestruz no valor de 15 mil dólares (13.400 euros), disseram os procuradores.

O juiz esclareceu que Manafort não se encontrava perante o tribunal por quaisquer alegações de que ele, ou alguém mandatado por ele, conspirou com o Governo russo para influenciar as eleições de 2016. Em agosto do ano passado, o antigo diretor de campanha tinha sido condenado por um júri em cinco acusações de fraude fiscal, duas de fraude bancária e uma por não ter divulgado as suas contas bancárias no exterior.

“Não é como atravessar fora da passadeira. Mas não é narcotráfico”

A pena aplicada foi ainda menor do que a recomendada pelos advogados de Manafort, que apontavam para entre quatro anos e três meses e cinco anos e três meses de prisão. “São crimes graves, percebemos isso. A evasão fiscal não é, de maneira alguma, como atravessar fora da passadeira. Mas não é narcotráfico”, disse Thomas Zehnle, um dos advogados de Manafort, citado pela agência Reuters.

O juiz, nomeado para o cargo pelo antigo Presidente republicano Ronald Reagan, considerou a sentença “suficientemente punitiva” e sublinhou que o tempo que Manafort já cumpriu na prisão seria subtraído aos 47 meses. Manafort está preso desde junho do ano passado.

Manafort volta ao tribunal na próxima semana

Na quarta-feira da próxima semana, o antigo diretor de campanha enfrenta uma condenação em Washington num caso distinto por duas acusações de conspiração envolvendo lobbying e lavagem de dinheiro. Manafort declarou-se culpado em setembro.

Manafort trabalhou para a campanha de Trump durante cinco importantes meses em 2016. Foi durante esse período que a Convenção Nacional Republicana aceitou a nomeação presidencial de Trump. Em três desses cinco meses, Manafort foi diretor da campanha.