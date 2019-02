Venezuela: Camiões com ajuda humanitária incendiados na fronteira com a Colômbia

Dois camiões com ajuda humanitária destinada à Venezuela foram incendiados este sábado no lado venezuelano de uma ponte na fronteira com a Colômbia, denunciou a deputada Gaby Arellano, que acusou a polícia nacional bolivariana de atear as chamas.

“Eles incendiaram dois dos quatro camiões que se encontravam em território venezuelano”, disse aos jornalistas a deputada da oposição que se encontra junto à ponte Francisco de Paula Santander, onde já se registaram alguns confrontos entre populares e agentes da policia venezuelana. “As pessoas estão a tentar proteger os carregamentos de ajuda humanitária que (o Presidente da Venezuela) Maduro, o ditador, mandou incendiar”, acusou.

Este sábado é a data limite anunciada pelo autoproclamado Presidente interino venezuelano, Juan Guaidó, para a entrada no país de 14 camiões e 200 toneladas de ajuda humanitária reunida para a Venezuela. Porém, essa ajuda, nomeadamente a que vem dos Estados Unidos, foi recusada pelo Presidente Nicolás Maduro, que ordenou o fecho de fronteiras. O braço de ferro tem conhecido novos desenvolvimentos ao longo do dia, de que o Expresso tem dado conta.

Também junto à fronteira com o Brasil os ânimos têm estado exaltados. Em Santa Elena de Guairén, do lado venezuelano, a Organização Não-Governamental Foro Penal diz que os confrontos já levaram à morte de quatro pessoas. A ONG acusa as brigadas populares de apoio a Nicolás Maduro de abrirem fogo sobre a população. Porém, não há ainda confirmação por parte de fontes independentes.