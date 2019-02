“Porque é que não te vais f***r, seu cérebro minúsculo. Idiota”, diz apresentador da Fox a um entrevistado

"Há algumas profanidades, e peço desculpa por isso. Por outro lado, foi genuinamente sentido. Eu quis dizê-lo com toda a sinceridade". Com estas palavras, Tucker Carlson, um veterano apresentador da Fox News, justificou-se perante a sua audiência depois de ter insultado um convidado durante uma entrevista. Esta não chegou a ser emitida, mas o convidado, o historiador holandês Rutger Bregman, publicou ele próprio na internet o audio da conversa.

Carlson, um jornalista e comentador de direita conhecido há muito tempo, convidou Bregman depois de ele ter ido ao Forum Económico Mundial em Davos confrontar os ricos do mundo com a sua hipocrisia. Entre outros motivos, por não pagarem os impostos que deviam pagar e por falarem das alterações climáticas enquanto andam pelo mundo inteiro nos seus jatos privados.

Algo nesses argumentos apelou a Carlson, que não contava com o que Bregman lhe disse. Tal como fizera em Davos, confrontou o seu interlocutor. "O senhor é um milionário financiado por bilionários. Não é parte da solução. É parte do problema", disse-lhe, sugerindo que na Fox News, um canal de direita pertencente a Rupert Murdoch, Carlson só poderia ter um certo tipo de opiniões.

Foi aí que Carlson explodiu. "Porque é que não te vais f***r, seu cérebro minúsculo. Idiota", atirou-lhe subitamente. "Tentei-te dar uma oportunidade de falar, mas foste um chato de m***a". A entrevista acabou aí. O respeitável historiador, autor de "Utopia para Realistas", entre outras obras sobre história e filosofia, foi-se embora. Mas Carlson não estava satisfeito.

Uma polémica anterior

Num 'email' que enviou depois a Bregman, escreveu: "Gostei do que disse em Davos e tinha grandes expectativas para a nossa entrevista. Mas você revelou-se mais burro e dogmático e menos impressionante do que eu esperava. É um académico profissional, portanto eu não me devia surpreender, mas ainda assim foi dececionante. E já agora, valha isto o que valha, o senhor é um parvo".

Foi então que Bregman resolveu publicar a gravação da entrevista que tinha no seu telemóvel. Perante o êxito do respetivo 'post' no Twitter - mais de 800 mil visitas - Carlson não tinha remédio senão responder. O que fez nesta quarta-feira através de um vídeo que colocou 'online' antes do seu programa.

"Ninguém da administração alguma vez nos disse que posições tomar. Jamais", explicou. "Portanto fiz o que tento nunca fazer neste programa e fui rude. Chamei-lhe idiota e acrescentei a essa palavra um termo anglo-saxónico vulgar que também se percebe em holandês. Em minha defesa, direi que é totalmente exato. Mas não se pode usar essa palavra em televisão, portanto, assim que eu a disse em voz alta, não havia como transmitir o segmento".

Resta ver se a utilização da sinceridade própria como atenuante bastará para evitar uma repetição do que aconteceu a Carlson em 2018, quando houve um êxodo de anunciantes do seu programa depois de ele afirmar que os imigrantes estavam a tornar "mais suja" a América.