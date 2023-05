Porque é que se arrenda tão pouco em Portugal?

era o peso do arrendamento no mercado em 2011

De acordo com o arquitecto e ex-presidente do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), Victor Reis, “entre 2011 e 2017 houve mais 140 mil casas arrendadas em Portugal e foi por causa da reforma de 2012, da Lei Cristas. Nessa altura, os proprietários ganharam confiança no mercado e voltaram a arrendar”.

Mas, mesmo com a lei a mudar em 1966, só depois do 25 de abril, e mais nos anos 89 e 90, é que os portugueses começaram a optar pela compra de casa, porque foi nessa atura que o crédito à habitação ficou mais fácil e que havia um número significativo de construção nova (mais de 1,5 milhões de casas construídas entre 1981 e 2011 segundo dados do INE e da Pordata).

Passa-se que o conceito de propriedade horizontal que permite dividir um prédio em fracções para serem vendidas não existia até 1966 e, portanto, um particular não podia comprar uma casa, apenas prédios inteiros. Logo havia senhorios que compravam ou faziam os prédios e depois arrendavam as casas.

É preciso recuar na história para explicar porque é que Portugal é um país de proprietários e onde a maior parte das famílias só arrenda casa quando os preços de compra ou as taxas de juro estão mais altos.

Contudo, poderia ter subido mais.

Em 2014, aos primeiros sinais de melhoria do mercado e de mais abertura dos bancos, as famílias voltaram logo a optar pela compra de casa e isso viu-se nas operações das mediadoras imobiliárias na altura, como a Century 21, a Era ou a Remax, que viram os arrendamentos disparar na crise e logo a seguir cair abruptamente.

Mas, para Victor Reis, o maior problema foi depois, “em 2016, 2017 e 2018, com as reversões que a geringonça fez à Lei Cristas e tudo se retraiu de novo. Nessa altura, “bastava haver duas rendas não pagas para se accionar o despejo, depois passou para três. Podia-se exigir três rendas de caução, reduziram para duas. E a penalidade de 50% do valor da renda que havia para quem não pagasse, passou para 20%. Tudo isto cria um clima de não confiança”.

A isto acresce a falta de confiança nos tribunais e na resolução dos despejos, que apesar de algumas melhorias, continuam a demorar muito tempo, deixando os senhorios meses sem receber rendas e sem poder arrendar a casa vazia. E ainda o facto de as rendas congeladas no governo de Cavaco Silva, ou seja, todas as que são anteriores a 1990, continuarem congeladas hoje, mais de 30 anos depois.

Aliás, confiança parece ser a palavra chave. O economista e professor na Nova SBE, Pedro Brinca, disse recentemente numa conferência organizada pelo Expresso, que “os senhorios têm medo de colocar as casas a arrendar”, precisamente porque não confiam na forma como o mercado está desenhado. E até deu como exemplo um estudo do Idealista que aponta que, em 2022, o número de casas para arrendar no mercado caiu 40%.

Mas além da falta de confiança, há ainda o problema da falta de oferta. Para os promotores imobiliários as rendas estão mais caras porque não há oferta e não há condições para fazer casas com rendas mais acessíveis. Seja porque os licenciamentos demoram anos, seja porque o IVA na construção nova é de 23% quando devia ser de 6% ou ainda porque os custos de construção subiram 23% em 2022, segundo estimativas do Confidencial Imobiliário.

De facto, se entre 1981 e 2011, se construíram mais de um 1,5 milhões de casas, entre 2011 e 2021 foram pouco mais de 110 mil.