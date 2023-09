Portugal Digital Awards, os prémios que põem a tónica na importância da transformação digital

Após várias edições bem-sucedidas, o Portugal Digital Awards está de regresso para cumprir a sua missão de divulgar e distinguir as empresas nacionais que mais se destacam na área da transformação digital.

Este é um dos departamentos onde a inovação mais expressão tem tido nos últimos tempos, denotando a mudança de paradigma para um mundo cada vez mais digital no qual as empresas não só devem saber operar, como poderão cumprir o papel de promotoras dessa mesma alteração. “Tudo isto vai desenvolver a prosperidade da sociedade através dos mecanismos digitais”, considera António Gameiro Marques, diretor-geral do Gabinete Nacional de Segurança e membro do júri.

Para este ano, a organização espera ainda mais qualidade e diversidade nas candidaturas, visto que - de edição para edição - têm notado um grande progresso, garantem os envolvidos.