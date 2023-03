Portugal Digital Awards: os prémios que distinguem a transformação digital das empresas portuguesas estão de regresso

Júri e organização já reuniram e desafiam as empresas a candidatar-se, de forma a mostrarem o que de melhor se faz no país ao nível da transformação digital.

candidaturas recebidas em edições anteriores, mais de 300 finalistas e mais de 100 vencedores

As inscrições podem ser feitas AQUI e o regulamento pode ser consultado AQUI .

Além de pretender desvendar qual o projeto de Transformação Digital com maior impacto, será também distinguida a personalidade que mais se destacou na transformação digital no território nacional.

Entre os critérios de avaliação encontram-se, por exemplo, o impacto no negócio da transformação digital e o nível de inovação tecnológica aplicada pelas empresas candidatas. Todos estes critérios serão avaliados numa escala de 1 a 5.

As empresas podem candidatar-se - até 9 de outubro - a três categorias principais: Digital Transformation Awards, Digital Industry Awards e Digital Grand Awards .

Na última edição do prémio, o júri teve que avaliar 300 candidaturas para chegar a uma lista final de 17 vencedores.

Esta é uma iniciativa conjunta da Axians e da IDC - à qual o Expresso se associou - que pretende promover a importância da transformação digital, distinguindo as empresas portuguesas que mais cartas dão a este nível.