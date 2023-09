Startup portuguesa promete educação mais eficiente e tecnológica

Ao longo das próximas semanas, todas as quartas-feiras, o Expresso revela os cinco finalistas do Tech Innovator in Portugal, que este ano regressa pela terceira vez ao nosso país, e que tem como fim último premiar o grau inovação tecnológica das empresas.

De recordar que o vencedor do Tech Innovator in Portugal irá realizar o seu pitch final, competindo com startups de outros países, no Global Tech Innovator, que terá lugar na Web Summit (de 13 a 16 de novembro). É nesse palco que o vencedor nacional apresentará os seus produtos e serviços e mostrará o que de melhor se faz no país ao nível da inovação, da tecnologia e do empreendedorismo.

Hoje, damos a conhecer a Growappy, uma das finalistas portuguesas que competiu por um lugar na Web Summit.