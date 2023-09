Instrumentos de poupança são a chave para o futuro financeiro

Poupar desde cedo e de forma consciente é essencial para garantir estabilidade financeira no futuro e evitar problemas inesperados no presente. Para isso é necessário que se aposte na literacia financeira logo no início do percurso escolar para que estes comportamentos responsáveis surjam naturalmente e se repercutam ao longo da vida.

Tomar decisões financeiras e optar pelos mecanismos de poupança mais adequados para os objetivos de cada um nem sempre é fácil e a importância de saber navegar por essas águas foi precisamente o que esteve em discussão na conversa “Finanças pessoais: Dos 0 aos 50”, que tem o Expresso como media partner e o apoio do Doutor Finanças.

Da literacia financeira a criar bases sólidas para uma vida produtiva, o debate contou com a presença de Francisco Pedro Balsemão, CEO do Grupo Impresa; Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças; Carlos Oliveira, presidente da Fundação José Neves; Filipe Santos, dean da Católica-Lisbon; Pedro Andersson, jornalista especialista em finanças; e Sandra Maximiano, professora associada de Economia no ISEG.

Conheça os principais tópicos de conversa.

Apostar na literacia financeira

Temos “d ificuldade em tomar decisões informadas”, admite Carlos Oliveira em relação à falta generalizada de literacia financeira.

Portugal tem dos níveis de literacia financeira mais baixos do espaço europeu e os convidados não têm dúvidas que é fulcral haver uma inversão de rumo.

“É preciso ter intervenções especificas dirigidas à literacia financeira”, garante Filipe Santos.

Aprender a comparar

Na opinião de Pedro Andersson, as pessoas têm que perceber os “g anhos reais de tomar boas decisões”.

“Quando nos deparamos com imensas opções não é fácil” escolher, assume Sandra Maximiano

Aprender a olhar para as diversas opções disponíveis, seja para escolher um instrumento de poupança ou um plano de eletricidade, faz a toda a diferença no final do mês.

Preparar bases para o futuro