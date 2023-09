Aveiro: o desafio de ser industrial, amigo do ambiente e reter talentos tecnológicos

Como conciliar indústria e ambiente? Como manter os talentos, saídos da Universidade de Aveiro, nas áreas de Tecnologias da Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE), a trabalhar no território? São estes os desafios essenciais para o presente e o futuro de Aveiro, distrito do litoral centro do país com uma forte dimensão exportadora. Só atingindo destes objetivos é que a região poderá continuar a garantir competitividade e a reter recursos humanos de topo na área TICE, os tais profissionais formados na universidade local que trabalham para empresas de todo o mundo a partir do distrito, uma realidade motivada pelos salários elevados pagos por empresas estrangeiras.

“Aveiro é um bom case study, com as empresas privadas como motor principal e as empresas públicas como motor auxiliar”, diz Ribau Esteves

Muitas destas empresas, bem como a universidade, estão envolvidos em projetos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR): Bosch, Navigator, Altice Labs, Renaul Cacia, Universidade de Aveiro, Instituto das Telecomunicações, entre outras, estão presentes em cerca de três dezenas de projetos. O turismo, um dos sectores que mais tem crescido nos últimos anos em Aveiro (em 2022, o município registou um recorde de dormidas e um aumento de afluência aos museus), não vai ficar de fora da conferência dos 50 Anos do Expresso, que junta vários especialistas. O primeiro painel, sobre “O presente e o futuro de Aveiro”, terá contributos de António Martins da Cruz, Jorge Brandão, Paula Roque e Raul Almeida, num debate moderado pela jornalista do Expresso Margarida Cardoso. O segundo, no Expresso da Meia Noite, programa da SIC Notícias, em que será feito o ponto da situação do PRR e das exportações, são convidados António Mendonça Mendes, Celeste Hagatong e Óscar Afonso, com a moderação dos jornalistas Bernardo Ferrão e Ângela Silva. José Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro, vai participar em ambos os momentos.

€5,6 mil milhões

é o valor das exportações em 2022 da região de Aveiro, que engloba os concelhos de Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos (NUTS III)



Expresso 50 anos – Crescimento, inovação, exportação