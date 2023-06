Universidades não estão alinhadas com a realidade

Para os participantes da conferência 50 Anos: Expansão e Impactos da Universidade em Portugal, que decorreu este mês em Braga, a aposta na renovação de conhecimento e na aquisição de novas competências é inevitável numa economia em constante e rápida evolução. “Haverá profissões que deixarão de ser necessárias, mas haverá outras que serão criadas”, analisa Margarida Rodrigues. Esta adaptação é particularmente relevante no corpo docente das instituições do ensino superior, aponta Fernando Alexandre, professor de economia na Universidade do Minho (UMinho), que não tem dúvidas de que “a distinção de pessoas e instituições vai ser muito evidente entre os que acompanham a mudança e aqueles que não acompanham”.

A comemorar o 50º aniversário, a UMinho é uma das instituições que está a olhar para o desígnio da requalificação e a alargar a sua oferta para lá dos cursos que conferem grau académico. “Temos em desenvolvimento uma muito ambiciosa experiência de formação não conferente de grau, especialmente orientada para grupos profissionais”, confirma o reitor Rui Vieira de Castro. Com mais de 21 mil estudantes e uma dúzia de unidades de ensino e investigação, a instituição quer oferecer “formações curtas, focadas e que garantam objetivos de capacitação” de adultos já no mercado de trabalho, em articulação com as empresas. Para isso, porém, é preciso uma atenção especial às qualificações de que a economia real precisa. E isso, em si mesmo, é um dos grandes desafios. “Há um desalinhamento entre aquilo que a universidade está a produzir e as necessidades do mercado de trabalho”, sublinha Margarida Rodrigues. Estas são algumas das conclusões do relatório Estado da Nação 2023, divulgado nas últimas semanas pela fundação a que pertence.

Em causa estão, essencialmente, três dados. O documento identifica que cerca de um quinto dos jovens com ensino superior não está a trabalhar e que, entre os que estão em atividade, um quinto está alocado a funções que “não requerem grau académico”. Há, portanto, um “desaproveitamento” do potencial. Outro número preocupante prende-se com o valor de um diploma — em 2011, quem tivesse uma licenciatura ganhava, em média, 50% mais do que alguém com o ensino secundário completo, uma diferença que caiu, em 2022, para 27%. “A relação [da academia] com as empresas cria uma atenção às competências que são necessárias”, acrescenta Fernando Alexandre, e isso é fundamental para que os formados consigam oportunidades laborais e não vejam o emprego por um canudo. O percurso da UMinho com a Bosch na busca por inovação é um exemplo do que é possível alcançar. “Esse é um projeto incrível porque mudou o relacionamento universidade-indústria e é uma referência na Europa”, afirma.

A proximidade entre a instituição de ensino e a Accenture Portugal permitiu à empresa criar, em Braga, um centro com “cerca de 700 pessoas” altamente qualificadas e dinamizar a economia regional. “Para empresas como a minha, as universidades são o nosso principal parceiro”, assegura Manuela Vaz, vice-presidente da consultora tecnológica. O contacto próximo entre estes dois mundos, muitas vezes com tempos e objetivos diferentes, é essencial para inovar e fazer a transferência do conhecimento para a economia. “Quando sangue novo entra nas empresas, temos de saber aproveitá-lo. Temos de ouvir mais os jovens”, remata Fernando Alexandre.