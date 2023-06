Universidades precisam de adaptar oferta formativa às competências procuradas pelas empresas

“Há uma certa rigidez que as universidades têm de ultrapassar porque temos de responder à procura”, continua o professor de economia da Universidade do Minho (UMinho), que sublinha ainda o desafio trazido pelo “envelhecimento do corpo docente”. Este caminho de adaptação curricular tem vindo a ser percorrido pela instituição de ensino superior dirigida pelo reitor Rui Vieira de Castro, que assume a “capacitação de pessoas” como um dos objetivos centrais da estratégia da UMinho. “Temos em desenvolvimento uma muito ambiciosa experiência de formação não conferente de grau, especialmente orientada para grupos profissionais”, diz, em referência ao processo de requalificação laboral que não tem dúvidas ser necessário na economia do presente e, sobretudo, do futuro.

No evento organizado pelo Expresso esta sexta-feira, em Braga, a responsável lembrou que, em 2011, a diferença era de 50%, mas que, em 2022, o valor “caiu para 27%”. Apesar de este dado poder ser visto como um desincentivo à formação académica, Margarida Rodrigues acredita que “continua a compensar ir para o ensino superior”, mas defende ser “importante” criar um maior alinhamento entre as políticas públicas educativas, científicas e económicas. A razão é, concorda Fernando Alexandre, simples – as universidades e os institutos politécnicos têm de fazer um esforço para se adaptar às competências mais procuradas pelas empresas, num clássico exercício económico de oferta e procura.

Após mais uma viagem pelo ciclo de conferências que assinalam o 50º aniversário do Expresso em todo o país, o semanário parou esta sexta-feira em Braga para debater os desafios e as oportunidades do ensino superior em Portugal. Antes disso, porém, houve tempo para a inauguração da exposição itinerante com 50 capas históricas do jornal, que fica patente no Largo Carlos Amarante, no centro histórico da cidade, durante as próximas semanas. A mostra Expresso 50 Anos vai ainda passar por mais oito capitais de distrito até ao final do ano.

Conheça, abaixo, as principais conclusões da conferência:

Mais colaboração com as empresas