Inverno demográfico desafia universidades a apostar na requalificação de trabalhadores

As últimas décadas do ensino superior em Portugal mostram que o país alcançou conquistas importantes na educação com importantes reflexos na economia e na sociedade. Se em 1980 existam quase 81 mil estudantes à procura do grau académico, esse número disparou para mais de 433 mil em 2022, o ano em que se registou o maior valor de sempre. “Aquilo que aconteceu no ensino superior no nosso país é notável. Hoje temos cerca de 50% dos nossos jovens que estão em idade de aceder ao ensino superior a frequentar o ensino superior e isso representa uma mudança radical”, aponta o reitor da Universidade do Minho.

Rui Vieira de Castro, que lidera os destinos da instituição que celebra este ano, tal como o Expresso, o seu 50º aniversário, não tem dúvidas sobre os impactos “transformadores” do ensino na construção de um número significativo de “pessoas altamente qualificadas” no país. Porém, realça, há desafios que importa enfrentar para assegurar um contributo contínuo das universidades para o desenvolvimento da sociedade, mas também para preparar Portugal para a perda demográfica e as suas consequências.

“Um grande desafio que identifico para a universidade nesta próxima década será reorientar a sua oferta educativa, de forma a poder responder às necessidades de qualificação das pessoas”, antecipa Vieira de Castro

Esse “inverno demográfico” será visível, por exemplo, nos recursos humanos disponíveis nas instituições, um problema para o qual alertou, na última semana, o presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior, que estima que entre 500 e 600 docentes irão reformar-se nos próximos quatro anos. No entanto, o envelhecimento da população representa ainda efeitos negativos na economia, com a escassez de trabalhadores e uma crescente necessidade de requalificação. É aqui, neste ponto crucial para o mundo do trabalho, que Rui Vieira de Castro acredita que as universidades podem ter um papel fundamental.