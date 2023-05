ChatGPT é o ‘rosto’ da disrupção da inteligência artificial

Ninguém duvida que a inteligência artificial (IA) afetará, a curto, médio e longo prazo, a forma como vivemos, trabalhamos ou nos divertimos. A dificuldade está em “antecipar o seu real impacto, a forma que esta revolução assumirá, e como seremos capazes de aproveitar as oportunidades, enquanto conseguimos combater potenciais maus usos”, acredita Miguel de Castro Neto, dean da Nova IMS (Information Management School), que organiza esta quinta-feira a conferência ‘Open AI Alliance - Let's take Chat GPT to the next level’, e que conta com o Expresso como media partner e com a transmissão em direto através do Facebook do jornal. O potencial do chatGPT é, por isso, imenso, “e quem afirmar que sabe exatamente qual o seu impacto na sociedade e nos negócios estará a ser, na melhor das hipóteses, falacioso”, afirma o Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campolargo que, à semelhança de Miguel de Castro Neto, participará neste evento. O governante deixa ainda o alerta para os riscos potenciais. “Estes sistemas não são isentos de erro, e é importante assegurar a supervisão humana dos mesmos para garantir a utilização ética das ferramentas de IA, através da criação de um enquadramento regulatório e de governança apropriados”.

70%

das pessoas afirmam que delegariam a maior quantidade possível de tarefas a sistemas de inteligência artificial para aliviar a sua carga de trabalho, diz um estudo da Mircrosoft

Um mundo de vantagens A Administração Pública é uma das áreas da sociedade onde a IA poderá garantir um elevado aumento na qualidade da prestação de serviços. Trata-se, garante Jorge Rodrigues da Ponte, “de um acrescento substancial de capacidade tecnológica para interpretar repositórios documentais vastíssimos, e para permitir que os humanos possam interagir com estes modelos usando a sua linguagem natural”. Na perspetiva do vice-presidente do Instituto de Registos e Notariado (IRN), a combinação destas duas potencialidades permitirá criar serviços e funcionalidades capazes de melhorar a forma como a informação é usada, mas, aponta, “havendo riscos e desafios que devem ser mitigados”.

“Se queremos que esta ferramenta seja usada para o bem, precisamos de assegurar que as pessoas têm direito a contestar as decisões tomadas por IA, e a fazê-lo junto de entidades credenciadas para o efeito”, defende Mário Campolargo

Sob a alçada do IRN estão já em curso um conjunto de projetos que envolvem a utilização de IA, como é o caso do Guia Prático da Justiça (GPJ) que permite que qualquer pessoa faça perguntas e obtenha respostas sobre casamento e divórcio, ou a ferramenta para geração de nomes de empresas para integrarem a bolsa de denominações. “Esta ferramenta usa modelos generativos de IA, nomeadamente o GPT-2, para compreender a especificidade da geração de nomes, inteligíveis e não confundíveis com outros já existentes”, explica Jorge Rodrigues da Ponte. “Soluções de IA como o ChatGPT são um mundo de oportunidades que, se forem bem utilizadas, podem ter um potencial de revolucionar o setor público”, complementa João Dias. O presidente da Agência para a Modernização Administrativa (AMA) destaca igualmente a capacidade “excecional das soluções de IA em analisar enormes quantidades de dados, o que permite atingir desempenhos sobre-humanos na deteção de padrões, anomalias, deteção de fraude, recomendações, entre outras”. Do lado da indústria da tecnologia, Andres Ortolá, defende que a IA e os modelos de linguagem não só irão ampliar o que as pessoas fazem, mas também inspirar a sua curiosidade e criatividade para explorar novas aplicações. Na opinião do diretor-geral da Microsoft, “este já é o próximo nível na forma como incorporamos os grandes modelos de linguagem e a IA generativa em produtos, processos e ferramentas”. Consulte em baixo a ficha do evento.

“Open AI Alliance - Let's take Chat GPT to the next level”